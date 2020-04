CONTROLE STRICT DU RESPECT DES HEURES DU CONFINEMENT A ORAN : Mise en fourrière de 123 véhicules et 11 motos

En application des instructions relatives au transgression du confinement et durant les heures de 15h à 07h du matin , l'on apprend du communiqué de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya d'Oran, la mise en fourrière de 15 jours à l'encontre de 123 véhicules touristiques et 11motos qui ,ces derniers ont transgressées durant les heures du confinement et partiel imposé par le gouvernement. La durée de la mise en fourrière de ces véhicules est de quinze (15) jours. Par ailleurs, il faut souligné l'intervention du wali d'Oran sur les ondes de la radio El Bahia concernant l’application des mesures strictes des transgressions des personnes et autres véhicules et motos circulant durant les heures de confinement partiel, soit entre 15h00 et 07h00. Il est également prévu pour les contrevenant le payement d’une amende allant de 3000 D.A à 6000 D.A. l’autre sanction est pas des moindres prévue pour les transgresseurs du confinement partiel, récidivistes est une poursuite en justice sanctionnée par un emprisonnement de 03 jours. Les services de police mobilisé pour faire respecter le confinement partiel instauré pour lutter contre la propagation du coronavirus, relèvent une prise de conscience citoyenne face à la pandémie, indique le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Le confinement partiel est respecté par les habitants d’Oran, grâce aussi aux services de sécurité, policiers et gendarmes mobilisés à travers la wilaya effectuant des rondes et appelant les citoyens à rester chez eux, pour préserver leur santé, de leur vie humaine en compagnie de celle de leur famille et des citoyens.