CONTROLE DU CONFINEMENT PARTIEL A MOSTAGANEM : 51 véhicules et 11 motos mis en fourrière

Pour ce faire, des agents de la sûreté ont été organisés, en formations opérationnelles fixes, et ont été dispatchées sur 14 points fixes, ciblés, contrôlant ainsi les trois côtés de la ville de Mostaganem ,a-t-il été précisé. Par ailleurs, une autre formation mobile composée d’éléments de la sureté a pris en charge la mission de patrouiller à travers toutes les rues des quartiers et des citées de la ville de Mostaganem. A cet égard, sa mission consistait, entre-autre, à veiller à la stricte application de dispositions préventives entrées en vigueur en matière de confinement partiel, d'une part et d’autre part, d’apporter un soutien et une assistance à certaines catégories professionnelles à l’exemple des personnels du corps médical et paramédical. L’évaluation de cette opération a abouti à un contrôle d'identité de 72 personnes et notamment la vérification de 72 personnes titulaires d’une dérogation d’itinérance pour des raisons de nécessité de service. Dans le même contexte, l’immobilisation de quelques 51 véhicules et 11 motos qui ont fait l’objet, par ailleurs d’une procédure de mise en fourrière. Toutefois, les premières constatations visibles au niveau de ce début de confinement partiel, montrent un certain niveau de prise de conscience et une réponse positive, chez la majorité des citoyens à l’égard de cette mesure d’ordre sanitaire, a conclu la même source d’informations sécuritaires