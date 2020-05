CONTROLE DU CONFINEMENT PARTIEL A MOSTAGANEM : 237 violations et 135 arrestations enregistrées en 6 jours

Dans le cadre de l'application du confinement partiel à Mostaganem notamment et ce, à partir de sept heures du soir 19h00 jusqu'à 07h00 du matin, selon le décret exécutif 20-69 relatif aux mesures préventives contre la propagation de l'épidémie du Coronavirus et notamment la circulaire n ° 465 définissant les mesures dissuasives envers et contre les contrevenants aux mesures exceptionnelles liées au confinement partiel instauré par l’Etat ,depuis la date du 02 Avril 2020,les unités de la gendarmerie nationale de la wilaya de Mostaganem ont enregistré 237 violations du confinement partiel, au niveau de la wilaya de Mostaganem. Ainsi, grâce aux efforts des éléments du groupement de gendarmerie, il est mis en œuvre un plan de sécurité dont les termes de la procédure d’application sur le terrain ont été vulgarisés pour que l'itinérance soit assistée et le mouvement des citoyens empêché, selon les délais impartis par les textes réglementaires. Rappelons que cette interdiction de déplacement, en question affecte la circulation des piétons et-des véhicules à travers tout le territoire de la wilaya, à l'exception des bénéficiaires d’autorisations exceptionnelles. A travers des patrouilles et des points de contrôle, pendant la période du 03 avril au 08 avril 2020, ont été enregistrées 237 violations contre 102 véhicules, une moto où des procédures administratives ont été engagées contre les contrevenants et les ont mis dans la pile En outre, 135 personnes ont été arrêtées pour violation des dispositions légales et réglementaires relatives au confinement partiel. En effet, les éléments du groupement territorial de la gendarmerie de Mostaganem, se considèrent mobilisé sur le terrain contre toutes les violations des mesures de préventions sanitaires qui affecteraient la santé et la sécurité des citoyens. Dans ce contexte, il est fait appel aux citoyens à respecter scrupuleusement les mesures préventives dictées par l’Etat et qui visent à endiguer la propagation de ce virus dangereux, responsable de la pandémie morbide. Par ailleurs, il est possible, à tout moment, pour tous les citoyens de s’informer par le biais du numéro vert, le 10 55, le site routier TARIKI.DZ et le site web PPGN.MDN.DZ