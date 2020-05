CONTROLE DES CONDITIONS DE PREVENTION DU COVID-19 DANS LES COMMERCES : Les maires désormais impliqués à Oran

Selon la source, ces brigades sont formées du bureau d'hygiène communale et les brigades de contrôle mixte et les éléments de la police judiciaire, et les agents de la direction du commerce, l’agriculture, l’environnement. Tout contrevenant aux mesures de prévention verra le retrait du registre de commerce ou la carte d’arrisant et la fermeture immédiate du magasin. La même source mentionne de nouvelles mesures de précaution qui doivent être respecté au niveau des commerces qui ont ouvert leurs portes suite à la dernière instruction du Premier ministre. Ces commerçants sont sommés de mettre du gel hydroalcolique à la disposition des clients, la désinfection continue du magasin et des espaces réservés aux clients, organiser l’entrée et la sortie des clients, et la files d'attente des clients devant ces commerces. L’entrée au magasin sera réservé pour 2 ou 3 clients au maximum et au même temps. Désinfecter les billets d’argent et les pièces de monnaie. Il est obligatoire également pour le commerçant de porter un masque et utiliser un appareil de prise de température et de réserver un bac pour les rejets des masques. Pour rappel, le wali d'Oran a décidé, samedi soir de suspendre les activités commerciales concernant les magasins l’habillement et chaussures, les salons de coiffure et maquillage ainsi que les commerces de gâteaux, électroménagers, ustensiles de cuisine, et Bazar, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de l’épidémie du COVID-19. Cette décision intervient suite à l’évolution de l’épidémie du COVID-19 dans la wilaya d'Oran, qui enregistre ces derniers jours de plus en plus de cas contaminés, du fait qu'elle est classée à la troisième position avec 246 cas . La hausse des cas confirmés dans la wilaya revient, selon le communiqué de la wilaya, à la négligence et au non-respect des mesures prévention, instaurées par les autorités, par les citoyens et les commerçants.