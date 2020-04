CONTROLE DES COMMERCES A MOSTAGANEM : Plus de 7000 contrôles effectués, 700 infractions et 70 fermetures

Dans le bilan de ce 1er trimestre de l’année en cours, la direction du commerce, de la concurrence et des prix de la wilaya de Mostaganem, a révélé par la voix de M.Sid Ahmed Ghali, sous directeur de l'observation du commerce, que 7535 opérations de contrôlé ont été effectuées. A cet effet, a-t-il précisé, ce sont pas moins de 700 établissements de commerce qui ont été passé au crible pour s'assurer de la régularité de leurs activités en amont et en aval. Depuis le mois de Mars 2020,de nombreuses interventions ont été de véritables coup de poing qui ont été menées, avec la collaboration des corps de sécurité, dans le cadre de la lutte notamment de la spéculation sur les denrées alimentaires de premières nécessité dont les prix sont subventionnés par l'Etat. Globalement, les interventions on ratissé large avec un large spectre de contrôles comme on touché divers volets dont celui des prix réglementaires, de la facturation, affichage des prix, de la conformité avec le registre du commerce, de la présentation de ce registre, de la validité des produits à la consommation, des capacités de stockage déclarés, conditions d’hygiène....Le sous Directeur de l'observation ,Sid Ahmed Ghali, a rappelé que ,rien que pour ce trimestre, le défaut de facturation s'est traduit par un volume financier de l'ordre de quelque 800 millions de centimes (non déclarés) et ce sont plus soixante Dix (70) Commerces qui ont été frappés de fermeture administratives (temporaire)pour des infractions aux disposition du code du commerce et aux textes subséquents. Dans le même contexte, il a indiqué que plus de 864 procès verbaux de constats ont été dressés à l'encontre de commerçant contrevenants qui en répondront devant la justice laquelle statuera sur chacun des cas mis en cause.