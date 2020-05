CONTROLE DES COMMERCES A MOSTAGANEM : 875 interventions et 93 PV durant les derniers 10 jours du Ramadan

Durant les derniers 10 jours du mois de Ramadan, les mêmes services de contrôle avaient continué leurs actions de prévention et de lutte contres les infractions et délits des pratiques commerciales dans 875 interventions. Ces dernières se sont soldées par 93 Procès-verbaux de constatation et une saisie de plus de 10 quintaux de marchandises diverse impropres à la commercialisation .En matière d’approvisionnement des ménages en denrées alimentaires, autres fournitures et services et malgré les conditions du « confinement spécial Aïd el Fitr », les services du Commerce de la wilaya du commerce ont indiqué avoir mobilisé 22 agents de contrôles pour évaluer le suivi de la permanence de service public au profit des consommateurs .Dans ce cadre les services du commerce ont déclaré avoir enregistré l’ouverture des 709 établissements de ventes et de services programmés, soit un taux de 100%, a-t-on appris. Pour autant, le chef de Service du suivi du Marché et de la Communication, M. Sid-Ahmed Ghali, a rappelé que les brigades de contrôle restent mobilisés et invite les établissements commerciaux, producteurs et fabricants de la wilaya à respecter les textes régissant les pratiques commerciales ainsi que la qualité des biens et services fournis ,ceci d’une part et d’autre part , maintenir le cap sur l’application stricte des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus, avec les moyens sanitaires indiqués, a-t-il souligné.