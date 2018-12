CONTROLE DE QUALITE DES ROUTES : Zaâlane plaide pour un système rigoureux

Lors de la cérémonie de lancement des travaux de doublement du chemin de wilaya reliant sur 4 km Hammam Debagh à la RN-20, le ministre a invité les entreprises de réalisation à "réduire les délais" et "respecter les normes de qualité". Il a souligné que le phénomène de glissement de terrain observé dans certaines régions de la wilaya exige "un traitement adapté de la part des bureaux d’étude et laboratoires". Retenu pour 460 millions DA au titre du programme du Fonds de solidarité et garantie des collectivités locales, ce projet à exécuter en 18 mois vise à favoriser le développement socioéconomique de cette région touristique et améliorer la fluidité du trafic souvent freiné par de longs embouteillages en raison des flux des touristes attirés par les stations thermales et les paysages de la localité, selon les explications données au ministre.