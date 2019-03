CONTRIBUTION : Dépasser le slogan dévastateur du régionalisme

Rappelons que selon les historiens tant algériens que français, la bataille de Fellaoucène (daïra de Nedroma, Tlemcen) est sans doute l’un des plus importants hauts faits de la guerre qu’a connus la Wilaya V durant la guerre de Libération nationale. Le 20 avril 1957, la chaîne montagneuse des Traras orientales a été le théâtre d’une rude bataille menée par les trois principaux chefs militaires de l’A.L.N Moulay Ali, Tetouane et Mouh Abdellah contre les forces de l’occupation française. L’enjeu militaire de cette bataille fut tellement important que les forces de l’armée coloniale ont utilisé tout leur arsenal militaire pour déloger l’Armée de Libération Nationale de ce bastion imprenable dans l’espoir de mettre fin à l’action militaire de l’A.L.N., en la coupant de sa base qui lui apportait tout le soutien.

Dans ce cas, avec cette propagande nuisible aux intérêts supérieurs de l’Algérie, tous les habitants des frontières au Sud ( Tamanrasset, Illizi, In Salah etc ) seraient nigériens , tchadiens , libyens, à l’Ouest et Sud Ouest (Tlemcen, Ain Temouchent, Sidi Bel Abbes, Béchar , Tindouf) seraient marocains et à l’Est (Annaba, de Tébessa, Souk Ahras) seraient tunisiens. Pour éviter toute mauvaise interprétation , en cette conjoncture difficile que traverse l’Algérie, dans plusieurs de mes écrits récents , j’ai souhaité la démission du président du Sénat afin qu’il n’assure pas l’intérim en tant que chef d’Etat durant la préparation de l’élection présidentielle, pour la seule raison qu’il est partisan fondateur du RND , ne pouvant pas être juge et partie , étant souhaitable une élection d’un autre président du Sénat, non partisan qui fasse le consensus national.

Qui veut donc la désintégration de l’Algérie par ces propagandes régionalistes destructrices, voulant diviser le pays entre l’Est – l’Ouest, le Sud et le Centre, entre berbères et arabes, entre francophones et arabophones. Comment ne pas rappeler qu’après une lutte de plus d'un demi-siècle, la population berbère d'Algérie sous ses différentes variantes (chaoui, kabyle, mozabite, touareg) a obtenu que sa langue, le tamazight, soit reconnue comme langue officielle et la constitution de 2016 consacre la tropologie de la Nation : islamité, arabité, amazighité. Dans ce cadre de cette inébranlable unité, les manifestants de toutes les 48 wilayas du pays , qui ont fait l’administration du monde, ont créé la symbiose de tous les Algériennes et Algériens autour de l’hymne national, l’Algérie éternelle.

Pour terminer, toutes les régions du pays, sans exception, avec la symbiose ALN/population ont payé un lourd tribut pour l'indépendance du pays. Tout en gardant mon algérianité, comme je l’annonçais déjà en 1993 lors d’une conférence au siège de l’Unesco à Paris, sur les relations Europe/Maghreb/Afrique, devant dépasser le nationalisme chauvinisme étroit qui consiste à haïr les autres , à ne pas confondre avec le patriotisme, fondé sur la tolérance des idées d’autrui, qui consiste à dialoguer avec les autres, ,je suis aussi maghrébin et africain