CONTREBANDE DE MEDICAMENTS : Démantèlement d’un réseau spécialisé à Constantine

Un réseau international spécialisé dans le trafic et la contrebande de produits pharmaceutiques a été démantelé suite à une vaste opération menée par la brigade de Recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Constantine, a rapporté, ce vendredi 29 mars, une source médiatique. Les trois individus impliqués sont âgés entre 30 et 35 ans. Ils activaient au niveau international et introduisaient sur le sol algérien des produits pharmaceutiques et des médicaments non autorisés qui peuvent induire un effet de drogue. Cette opération a été élucidée suite à des informations parvenues à la brigade de Recherche et d’intervention qui, lors de la fouille d’un entrepôt à Bekira. Ainsi, le chef du réseau, voire l’accusé principal à été arrêté. Une importante quantité de médicaments, soit 10 864 comprimés, une somme d’argent et la voiture ont été, en effet, saisis. Selon les détails fournis par la police, les mis en cause ont été identifiés et ont été présentés jeudi dernier devant le tribunal de Constantine.