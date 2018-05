CONTRAT DU TRAVAIL AIDE : Algérie Poste régularise 2075 employés

Pas moins de 2.075 travailleurs temporaires d’Algérie Poste viennent d’être régularisés, à annoncé, le jeudi dernier, la direction de l’entreprise dans un communiqué de presse. Concrètement, il s’agira de donner le statut de permanent à 942 contractuels recrutés dans le cadre du dispositif dit du Contrat de travail aidé (CTA). Ces employés bénéficieront désormais d'un contrat à durée indéterminée (CDI). De même que 1.133 employés recrutés dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) seront désormais détenteurs de type CTA. L’entreprise a tenu à préciser que "cette démarche est soumise à des critères de priorité, en l'occurrence l'ancienneté dans le dispositif, la situation familiale, l'âge ainsi que les antécédents disciplinaires". Dans son communiqué, Algérie Poste a ajouté que "la régularisation s'inscrit dans l'optique de valorisation et de consolidation des ressources humaines et en reconnaissance des efforts consentis par cette catégorie de travailleurs, lesquels ont donné main forte dans la démarche d'évolution et de modernisation d'Algérie Poste".L’entreprise a annoncé, par ailleurs, le lancement, dans un avenir proche, d’une opération similaire touchant « le reste des employés recrutés dans le cadre des mêmes dispositifs ». Elle a signalé, au passage, que 2.500 contractuels ont été régularisés il y a quelque temps.