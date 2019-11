CONTESTATION DE LA LISTE DES LOGEMENTS SOCIAUX A BOUTLELIS : Le wali d’Oran ordonne une enquête

Des protestations ont éclaté jeudi matin à la daïra de Boutlélis. La raison, était la liste des logements sociaux affichée par les autorités communales. Plus de vingt bénéficiaires n’ont pas trouvé leurs noms sur les listes de l'antenne de l'OPGI de la wilaya d'Oran, sachant bien qu'ils étaient pourtant inscrits dans la fameuse liste qui était affichée au niveau du siège de la daïra et de l'APC de Boutlélis il y a une année environ. Plus de deux cent personnes se sont rassemblées devant le siège de la daïra de Boutlélis pour contester ce qu’ils qualifient d'injustice et piston » au moment d’annoncer les noms des bénéficiaires de 300 logements. En effet, les contestataires ont assuré que « les critères d’attribution n’ont pas été respectés ». Les incidents enregistrés ont poussé le wali d'Oran à geler cette liste de discorde. « Après avoir communiqué la liste des 300 logements dans la commune de Boutlélis il y a une année et compte tenu des protestations qui ont suivi la publication, la cheffe de daïra et ses membres assurent qu’une révision de la liste sera faite avec une inspection plus approfondie ainsi que le réexamen des dossiers », selon la déclaration de la cheffe de daïra qui a réussi à mettre de l'ordre lors de ce rassemblement. Devant ces dépassements de changement de noms et de favoritisme, le wali d’Oran, Djelaoui Abdelkader a instruit les services de l'inspection générale pour ouvrir une minutieuse enquête afin de débusquer ces nouveaux bénéficiaires qui n'ont pas été inscrits dans les listes officielles établies et contrôlées par les membres de la commission d'attribution de logements sociaux de la daïra et de wilaya chargée du relogement. Il faut souligner que le wali d'Oran, Djelaoui Abdelkader n'a pas manqué de déclarer devant toute l'assistance lors de la dernière session de l'assemblée populaire de la wilaya d'Oran "qu'aucun changement des listes des bénéficiaires n'est toléré et que chacun assume ses responsabilités, et je suis dans l'obligation de saisir la justice en cas où des personnes seront ajoutées dans les listes des bénéficiaires de logements sociaux dans les 26 communes de la wilaya d'Oran", a-t-il menacé.