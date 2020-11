CONTAMINES PAR LE CORONAVIRUS : Trois pharmaciens décèdent en 3 jours

Le syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) annonce le décès de trois pharmaciens, durant ces trois derniers jours. « Il y a juste deux jours nous perdions un pharmacien d’officine à Ain Touta, wilaya de Batna, Rochdi Chaghi. Samedi nous perdons un autre pharmacien d’officine, exerçant à Médéa, Baradai Abdelkader et également un autre pharmacien d’officine de Blida, Taane Ahmed. Ils sont tous les trois morts des suites d’une atteinte à la covid-19 », a indiqué le Snapo. Il faut dire que tous les professionnels de la santé confondus, sont les plus exposés à être contaminés par le Coronavirus Covid-19 en Algérie. La distanciation d’un mètre, entre le comptoir et les clients, est l’unique mesure de protection dont dispose les pharmaciens; selon le Snapo. Dans ce sens, le Snapo a lancé à maintes reprises un appel à tous les bureaux de wilayas du syndicat de se lancer dans la solution locale pour la dotation en masques. Ainsi, le syndicat encourage ses confrères, en rappelant qu’ils sont en première ligne et très exposés; et que l’union est leur seule option afin de surmonter cette crise sans perdre leurs collègues.