CONSULTATIONS POLITIQUES : Le président Tebboune reçoit Sofiane Djilali

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune poursuit ses rencontres de consultation avec des personnalités nationales. Après avoir reçu Mouloud Hamrouche et rencontré Ahmed Taleb Ibrahimi chez lui, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu hier le président du parti d’opposition Jil Jadid, Sofiane Djilali, selon un communiqué de la Présidence de la République. Cette rencontre entre dans le cadre des consultations lancées par Abdelmadjid Tebboune depuis son investiture le 19 décembre dernier. Ainsi, Ahmed Benbitour, Abdelaziz Rahabi, Mouloud Hamrouche et Ahmed Taleb Ibrahimi sont les personnalités nationales qu’a rencontrées le président de la République qui a chargé dernièrement un comité de préparer un projet de loi de la nouvelle constitution. Mardi, c’est une figure de l’opposition au régime Sofiane Djilali, en l’occurrence, qui a été reçu pour discuter de la situation politique actuelle et des réformes à entreprendre onze mois après l’éclatement du mouvement populaire qui a avorté le cinquième mandat.