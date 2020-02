CONSULTATIONS POLITIQUES : Le président Tebboune reçoit Abdelaziz Belaïd

Les consultations politiques initiées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune sur différentes questions ayant trait aux affaires publiques, dont l’amendement de la Constitution se poursuivent. En effet, la rencontre du président Tebboune avec la délégations du Front El-Moustakbal « s’inscrit dans le cadre de la poursuite des consultations, lancées par le Président de la République, avec des personnalités nationales, des présidents de parti et des représentants de la société civile sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution, dont la mission a été confiée, dans un premier lieu, à un comité d’experts, présidé par le professeur universitaire et membre de la Commission du droit international à l’ONU, Ahmed Laraba », précise un communiqué. « L’objectif de ces consultations est l’édification d’une nouvelle République répondant aux aspirations du peuple et de procéder à une réforme globale de l’Etat à même de consacrer la démocratie, dans le cadre d’un Etat de droit préservant les droits et les libertés des citoyens. Un objectif que M. Tebboune s’est engagé à réaliser lors de sa campagne électorale et réaffirmé dans son discours, prononcé à la cérémonie de prestation de serment, en tant que Président de la République », ajoute la présidence. Cette rencontre confirme manifestement, d’une part, un souci d’ouverture et surtout d’écoute auprès de personnalités, dont le dénominateur commun est d’être, à des degrés divers, dans une posture d’observation critique de la situation du pays depuis des années. Dans le même contexte, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi 5 février 2020, une délégation du Mouvement de la société pour la paix (MSP) conduite par Abderrazak Makri. Pour rappel, le président du MSP Abderrazak Makri avait déclaré, le 24 janvier dernier, que son parti participera au processus des réformes nationales à travers la présentation «des propositions objectives et constructives susceptibles de contribuer à la réalisation d’un consensus national et un développement inclusif dans les différents domaines».