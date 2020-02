CONSULTATIONS POLITIQUES : Ali Haroun reçu par le président Tebboune

En effet, le dernier en date à avoir été reçu par le Président Tebboune est le moudjahid et ancien ministre Ali Haroun. L’entrevue a porté sur les mêmes axes de concertation qu’avec les autres personnalités, à savoir «les différentes questions liées aux affaires nationales» et «la révision de la Constitution». Ali Haroun, en sa qualité de juriste, d’avocat international et d’ancien responsable d’Etat, a formulé «des propositions pour la révision de la Constitution et donné son point de vue dans le cadre des efforts consentis pour insuffler un nouveau départ à notre pays à la lumière d’une nouvelle République répondant aux aspirations du peuple», selon un communiqué de la présidence de la République rendu public mercredi dernier. Les revendications qui reviennent comme un leitmotiv et que tous ont fait valoir auprès du chef de l’Etat sont les mesures d’apaisement avec à leur tête la libération des détenus d’opinion ainsi que le rétablissement de la confiance. En fait, ce sont, entre autres dispositions à prendre, ces mesures d’apaisement prônées par tous qui sont à même de conduire au rétablissement de la confiance entre le citoyen et les dirigeants. Une confiance qui s’est effritée, au fil du temps, durant les dernières années où la gestion des affaires de l’Etat a été fortement contestée et catégoriquement rejetée par la population, sortie en masse il y a près d’un an, le 22 février 2019. Rompre avec les pratiques du passé est la seule façon de rétablir la confiance. Mais avant cela, il est certain qu’aller vers un apaisement tel que préconisé par les personnalités et chefs de partis servira à calmer les esprits et, partant, à contribuer à renouer le fil rompu de la confiance et à atténuer, dans un premier temps, la méfiance toujours de mise.