CONSULTATIONS POLITIQUES : Ali Benflis dit non au chef de l’Etat

Le président du parti Talai’e El Hurriyet, Ali Benflis a poliment décliné l’invitation du nouveau chef de l’État, Abdelkader Bensalah, aux consultations politiques de lundi prochain qu’il considère «hors sujet». «Je vous informe que je ne participerai pas aux consultations qu’organise la présidence de l’Etat auxquelles vous m’avez invité», écrit Ali Benflis dans sa réponse à la lettre de Bensalah signé par le SG de la présidence Hebba Okbi. «Comme citoyen, je partage pleinement les justes revendications de notre peuple. Et comme responsable politique, je m’emploie au mieux de mes possibilités et de mes capacités à contribuer à leur réalisation prometteuse pour la nouvelle citoyenneté, pour l’État de droit et pour la République démocratique et moderne», explique Ali Benflis. Pour le président de Talaei El Houriet, ces consultations qui «anticipent les événements», sont une erreur et une tentative d’induire en erreur du fait qu’elles soient «hors sujet» de ce qui se passe dans le pays.