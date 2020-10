CONSULAT GENERAL D’ALGERIE A NEW YORK : Reprise des activités dès le 20 octobre

Le Consulat général d’Algérie à New York annonce la reprise de ses activités et ce dès le 20 octobre. « Conformément aux directives données par le Center for Disease Control (CDC) et les autorités sanitaires de l’État de New York pour prévenir et réduire la propagation du virus COVID-19, le consulat général d’Algérie à New York est heureux d’informer tous Les ressortissants algériens résidant dans la juridiction consulaire (44 États), le résumé de ses services consulaires sur rendez-vous seulement à partir du 20 octobre 2020 », a indiqué le Consulat dans un communiqué publié sur sa page facebook. Le consulat d’Algérie à New York précise qu’aucun accès au consulat général n’est autorisé sans rendez-vous; Les candidats avec rendez-vous confirmé doivent apporter tous les documents requis (les formulaires doivent être remplis à l’avance) pour chaque service demandé et doivent être présents sans compagnie (pas d’enfants ou de membres de la famille) et les enfants de moins de 12 ans ne sont pas tenus d’être présents lors de la demande ou du renouvellement du passeport biométrique. Aussi le Consulat exige le port du masque et la pratique de la distanciation sociale; les titres de voyage «laissez-passer» sont suspendus jusqu’à nouvel ordre et en cas de visa urgent, les demandes peuvent être envoyées uniquement par courrier.