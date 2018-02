CONSULAT GENERAL D’ALGERIE A MARSEILLE : Régularisation de plusieurs détenus algériens

Plusieurs détenus algériens, actuellement dans quatre prisons de la région de Marseille, ont été approchés par les autorités consulaires d'Algérie à Marseille pour s'enquérir de leur situation dans le but de les régulariser, a-t-on appris du consul général, Boudjemaa Rouibah. "Nous avons effectué des visites, au courant du mois de janvier, auprès de plusieurs prisonniers algériens, détenus à la Maison d'arrêt d'Aix-Luynes, la Maison d'arrêt des Baumettes (Marseille), au Centre de détention de Salon-de-Provence et au Centre de détention de Tarascon pour nous enquérir de leur situation et connaître leurs doléances", a précisé à l'APS le consul général joint par téléphone. Au total, 375 Algériens y sont détenus pour divers délits, dont 165 femmes. Parmi ces détenus, le consulat général a recensé une soixantaine de malades. Au cours de ces visites, plusieurs d'entre eux, globalement des sans-papiers, ont été régularisés sur le plan administratif et les procédures de délivrance de passeports, réclamés par les autorités judiciaires françaises, ont été engagées, a-t-il ajouté.