CONSTRUCTIONS INACHEVEES : Une année supplémentaire pour la régularisation

Le délai de régularisation des constructions inachevées est encore reporté, les constructeurs ont toute une année supplémentaire pour finir les travaux et se régulariser d’ici le mois d’Aout de l’année 2019. C’est en réponse à une question relative aux constructions inachevées, qui lui a été posé par un parlementaire, que le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, a affirmé qu’un nouveau delai a été accordé pour la régularisation des constructions inachevées. Il a tenu à préciser a ce sujet, qu’il sera intransigeant envers ceux qui transgressent le foncier agricole, la bande côtière, et que toutes les constructions érigées sur des terres agricoles ou sur les bandes côtières ne seront point régularisées.