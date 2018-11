CONSTRUCTIONS INACHEVEES : Prolongation de délai pour les propriétaires

Les propriétaires des constructions non achevées ont, une nouvelle fois, la possibilité de bénéficier d’une prolongation pour se conformer à la réglementation en vigueur. Le nouveau délai a été annoncé ce jeudi par le ministre du secteur devant les députés. M. Abdelwahid Temmar a précisé que les concernés auront jusqu’à la date du 2 août 2019. Il a précisé que ladite loi est maintenue et qu’il ne s’agit là que d’une prolongation de délai afin d’offrir une nouvelle opportunité aux citoyens concernés. Depuis la deuxième prorogation, plus de 55 000 dossiers ont été déposés à un rythme « acceptable », selon la déclaration du ministre et ce sont quelque 873 000 dossiers qui ont été déposés à l’échelle nationale.