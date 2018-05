CONSTRUCTIONS ILLICITES : 4391 constructions illicites recensées sur le littoral

La police d’urbanisme a enregistré 4391 constructions illicites sur les bandes côtières du territoire national, durant juste le premier semestre de l’année en cours, dont 726 de ces dernières viennent d’être démolies sur des décisions du ministère de l’intérieur. C’est à ce sujet, et après une réponse à l’assemblée populaire nationale sur une question relative aux constructions illicites sur les bandes côtières et aux mesures prises par les pouvoirs publics pour mieux protéger les plages, que le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, M. Noureddine Bedoui , a révélé que le gouvernement s’acharne complètement a démolir toutes les constructions illicites et autres logements, érigés le long du littoral. M.Bedoui a indiqué a ce titre, que le ministère de l’Intérieur a mis œuvre tout un dispositif de mesures tendant à protéger l’environnement des bandes côtières. Selon le ministre, deux opérations de démolition ont déjà été effectuées. Ces deux dernières ont ciblé le périmètre cotier de la wilaya de Bejaia. Une première a touché la plage ‘’Wada’’ à la localité de Touja relevant du territoire de la wilaya de Bejaïa et s’est soldée par la démolition de 73 logements, ainsi, qu’une seconde, qui a vu la destruction de 39 autres constructions illicites. Des opérations similaires vont se poursuivre le long du littoral et cibleront toutes les constructions illicites.