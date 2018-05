CONSTANTINE : Une mère poignardée à mort par son fils

Une femme d’une soixantaine d’années a trouvé la mort après avoir été poignardée à plusieurs reprises par son fils âgé d’une trentaine d’années. C’est ce qu’a rapporté le site on-line ObserveAlgérie. Les faits se sont produits dans la soirée de lundi dans la commune d’Aïn Smara dépendant administrativement de la wilaya de Constantine, a rapporté la même source. La victime est une femme âgée de 62 ans et mère de quatre enfants, et a trouvé la mort par la main du plus jeune d’entre eux. Le suspect, âgé de 30 ans et souffrant de problèmes psychologiques, aurait asséné pas moins de 17 coups de couteau à la victime qui est décédée sur place. Alertés, les services de sécurité ont interpellé le suspect et ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce crime, dont les causes restent pour l’heure inconnues, a-t-on également appris.