CONSTANTINE : Une jeune femme sauvagement assassinée par son fiancé

Une jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années, a été sauvagement assassinée par son fiancé, dans un appartement dans la commune d’Ain Smara, wilaya de Constantine. Un tragique drame a secoué la commune d’Ain Smara, dans la wilaya de Constantine, où une jeune femme, âgée de 27 ans, a été violemment assassinée par son fiancé, suite à un désaccord sur l’avenir de leur relation. Selon plusieurs sources concordantes, une violente dispute a eu lieu entre les deux fiancés et s’est rapidement transformée en un drame. En effet, le fiancé en question se serait muni d’un couteau, et aurait poignardé sa victime à plusieurs reprises, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Les mêmes sources ont indiqué que les éléments de la police scientifique se sont rendus sur les lieux du crime pour enquêter sur les réelles circonstances de ce tragique incident, tandis que le coupable s’est rendu aux services de sécurité et a avoué son acte odieux.