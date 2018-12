CONSTANTINE : Une femme assassinée par son mari

Une mère âgée d’une quarantaine d’années a trouvé la mort, ce mercredi dernier, aux mains de son propre mari à la nouvelle ville d’Ali Mendjeli à Constantine, a-t-on appris de sources concordantes. Selon les mêmes sources, la victime a été assassinée devant ses trois enfants par son mari au domicile familial. Le mis en cause se serait servi d’une arme blanche avec laquelle il a asséné plusieurs coups de couteau à sa victime à différents endroits du corps suite à un différend familial. Évacuée à l’hôpital Abdelkader Bencherif de Constantine, la victime a succombé des suites de ses blessures, tandis que le mis en cause a été appréhendé par les éléments des services de sécurité quelques heures après avoir commis son crime, ont indiqué les mêmes sources. Une enquête a été diligentée par les éléments de la sûreté de la wilaya de la même ville pour faire la lumière sur ce crime. Le suspect sera présenté dans les plus brefs délais devant le procureur de la République près le tribunal criminel de la cour de Constantine pour répondre des chefs d’accusation de meurtre avec préméditation et utilisation d’armes blanches, ont ajouté les mêmes sources.