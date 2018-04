CONSTANTINE : Une adolescente tombe d’un 4ème étage

Une fille âgée de 14 ans a fait une chute du quatrième étage d’un immeuble, à la nouvelle ville d’Ali Mendjeli, et s’en est sortie en vie, mais avec des blessures plutôt graves. Selon le responsable de la cellule de communication de la protection civile, le lieutenant Noureddine Tafer, l’équipe de secours des sapeurs-pompiers de la nouvelle ville d’Ali Mendjeli est intervenue, pour apporter aide et assistance à une fille âgée de 14 ans, qui est tombée depuis le balcon de l’appartement familial, situé au quatrième étage d’un immeuble de l’unité de voisinage (UV) n°1 d’Ali Mendjeli. La victime s’en est sortie avec de graves blessures à la colonne vertébrale et une fracture du pied gauche, signale la même source. Après avoir reçu les secours indispensables sur place de la part du médecin de la protection civile, elle a été transportée en urgence à l’hôpital ‘’Abdelkader Benchérif’’ de la nouvelle ville de Ali Mendjeli.