CONSTANTINE : Saisie de 90 000 comprimés de psychotropes

Une quantité de 90.000 comprimés psychotropes a été saisie par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la cité Daksi Abdesslem relevant de la sûreté de wilaya de Constantine, dans une opération qui s’est également soldée par l’arrestation de 4 individus, a indiqué le responsable de la communication auprès de la sûreté de wilaya. Réalisée dans le cadre d'un travail d’investigation entre la BMPJ de la cité Daksi Abdesslem et l’Armée nationale populaire (ANP), l'opération a été menée sur la base de renseignements indiquant une activité criminelle de transport d’une quantité ''considérable'' de produits pharmaceutiques classés hallucinogènes depuis des wilayas du Centre du pays, a précisé Billel Benkhelifa. Les investigations de terrain ont permis la localisation des personnes et véhicules suspects au niveau du quartier Erriad (Benchicou) au chef-lieu, aussitôt encerclé et les présumés suspects, au nombre de 4, âgés entre 33 et 42 ans, ont été ainsi arrêtés, a-t-on encore détaillé. Outre les 90.000 capsules de médicaments classés hallucinogènes, les enquêteurs ont saisi deux (2) véhicules, plusieurs téléphones portables et une somme d’argent, revenus de ce trafic de drogue, a indiqué le lieutenant Benkhelifa. Un dossier pénal a été établi à l’encontre des personnes arrêtées, présentées devant les instances judiciaires