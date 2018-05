CONSTANTINE : Perpétuité pour les 3 kidnappeurs d’un bébé

La Cour d’appel près de la Cour de justice de Constantine a confirmé, dimanche dernier, la peine de prison à perpétuité, prononcée par le tribunal criminel en février dernier, l’encontre de S.N, M.K et M.B impliqués dans l’affaire de kidnapping qui remonte à 2014 du nourrisson Laïth-Mahfoud Kaoua du service néonatal de la maternité du centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis, a-t-on constaté. La même instance a confirmé l’acquittement pour A.L., exerçant comme sage femme au moment des faits, au service de la maternité du même établissement de santé, et a prononcé 15 ans de réclusion criminelle à l’encontre de N. S., sage femme également dans le même établissement de santé. La cour d’appel a lancé d’un mandat d’amener à l’encontre de N.S., absente lors du procès. Selon l’arrêt de renvoi, S.N., l’époux de Z.B., chez qui le bébé enlevé a été retrouvé à Tamalous, dans la wilaya de Skikda, est poursuivi pour association de malfaiteurs, kidnapping d’un mineur, faux et usage de faux, octroi d’avantages et port d’arme blanche prohibée.