CONSTANTINE : Obligation de porter des bavettes dans les espaces commerciaux

Les services de sûreté de la wilaya de Constantine ont mis en application samedi l’arrêté de wilaya rendant obligatoire le port de bavettes aux commerçants et aux citoyens dans les espaces commerciaux et les administrations publiques pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Le chef de la cellule de communication de ce corps de sécurité, le lieutenant Bilal Benkhelifa, a indiqué à l’APS en marge d’une campagne de sensibilisation et de contrôle aux marchés Betou, Boumzo et El Asser au centre ville de Constantine que ces actions rentrent dans le cadre d’un plan sécuritaire de vérification de la mise en œuvre de l’arrêté de wilaya rendant obligatoire le port de bavettes dans les espaces commerciaux et les lieux fermés publics et privés. Tout contrevenant s’exposera aux sanctions administratives à savoir la fermeture et les poursuites judiciaires pour le commerçant et des amendes allant de 10.000 à 20.000 DA pour les citoyens, a -t-il précisé. Selon la même source, les policiers ont fermé les entrées et sorties de ces espaces commerciaux interdisant aux citoyens ne portant pas des bavettes d’y accéder. L’opération a coïncidé avec la distribution de 2.000 bavettes aux citoyens et commerçants à l’initiative des services de la commune, des scouts et des services de la sûreté de wilaya.