CONSTANTINE : Levée de confinement pour 510 ressortissants algériens

Pas moins de 510 ressortissants algériens rapatriés du Canada et du Qatar vers la wilaya de Constantine, et soumis au confinement sanitaire, dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus, ont quitté dimanche leurs lieux de confinement, a-t-on constaté. Ces ressortissants algériens ont bénéficié d’une levée de confinement après une semaine d’isolement (à partir du 26 juillet), avec la recommandation de reconduire leur confinement à domicile pour une autre semaine, a indiqué à l’APS, le directeur local par intérim de la Santé et de la population (DSP), Adil Daâs rassurant qu’"aucun cas confirmé d’atteinte de Covid-19, n’a été enregistré parmi ces ressortissants". De son côté, le chef du service à la Direction locale du tourisme, Amar Bentorkia, a affirmé que la période de confinement de ces algériens rapatriés s’est déroulée dans de "bonnes conditions" et que "les services de la Direction locale du tourisme demeurent mobilisés, en coordination avec tous les secteurs concernés, pour la prise en charge de tout algérien rapatrié dans le cadre des mesures de prévention pour endiguer la propagation du coronavirus, prises par l’Etat". A leur sortie des structures hôtelières, où ils étaient hébergés, de nombreuses personnes parmi ces ressortissants ont été raccompagnées des membres de leurs familles, tandis que d’autres ont été acheminées vers leurs wilayas d’origine dans 25 bus de transport public de voyageurs affectés par les services de la wilaya de Constantine.