CONSTANTINE : Le port du masque obligatoire dans les magasins et les administrations

Le port du masque est désormais obligatoire dans les magasins et les administrations relevant de la ville de Constantine, ont indiqué jeudi les services de la ville. En cas de violation de cette mesure qui vise à lutter contre la propagation du COVID-19, les contrevenants seront sanctionnés par une amende de 10.000 dinars à 20.000 dinars et les propriétaires des commerces s’exposeront à des sanctions administratives incluant la fermeture administrative et des poursuites en justice. Constatant que le nombre de contaminations au nouveau coronavirus est reparti à la hausse depuis le début du mois de ramadan il y a deux semaines, les autorités locales de plusieurs provinces algériennes ont décidé de fermer certains magasins après les avoir autorisés à rouvrir. S’exprimant sur la possibilité de déconfinement, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a prévenu que le port du masque demeurait la seule mesure barrière permettant d’aller au déconfinement et de réduire de façon spectaculaire la propagation de la pandémie du COVID-19.