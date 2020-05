CONSTANTINE : Lancement de la fabrication de 10000 bavettes de protection

Deux centres de la formation professionnelle de la wilaya de Constantine ont lancé une initiative de fabrication de 10.000 bavettes de protection multi-usages dans le cadre des efforts de prévention du nouveau coronavirus, a fait savoir la directrice du secteur, Rahima Zenati. La fabrication de cette quantité «importante» de bavettes multi-usages a pour but principal de participer aux efforts de lutte contre la propagation du Covid-19, a précisé à l’APS, la même responsable rappelant la décision de wilaya imposant aux commerçants et aux citoyens de porter les bavettes de protection dans les espaces commerciaux et les administrations. Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Constantine avait déjà participé aux efforts de prévention de cette épidémie par la confection de 80.500 bavettes de protection conformément aux standards requis et ce à travers 4 centres du secteur, rappelle-t-on. Elle a dans ce sens, mis en avant le sens d’engagement manifesté par les enseignants bénévoles pour la production de ce type de protection contre le coronavirus. Soulignant que la distribution des bavettes de protection fabriquées dans les centres relevant du secteur de la formation professionnelle se fait à titre gracieux au profit des citoyens et commerçants.