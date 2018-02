CONSTANTINE : La perpétuité pour les 3 kidnappeurs d’un bébé

Le tribunal criminel près la Cour de Constantine a prononcé la réclusion à perpétuité à l’encontre des accusés, S.N., M.K. et M.B. dans l’affaire du kidnapping qui remonte à 2014 du nourrisson Laïth -Mahfoud Kaoua du service néonatal de la maternité du centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis. La même instance a prononcé l’acquittement des deux sages femmes A.L. et N.S., exerçant au service de la maternité du même établissement de santé. Selon l’arrêt de renvoi, S.N., l’époux de Z.B., chez qui le bébé enlevé a été retrouvé à Tamalous, dans la wilaya de Skikda, est poursuivi pour association de malfaiteurs, kidnapping d’un mineur, faux et usage de faux, octroi d’avantages, port d’arme blanche prohibée. Les accusés M.K. et M.B. étaient poursuivis pour, entre autres association de malfaiteurs, enlèvement d’un mineur et faux et usage de faux.