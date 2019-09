CONSTANTINE : L’infirmier aux urgences le malade au tribunal !

Le mardi 3 septembre, à 23h30 à l’hôpital de Constantine, trois personnes se sont présentées aux Urgences. Deux d’entre elles avaient les vêtements tachés de sang et sont blessées…L’infirmier accourt pour soigner le premier, et en une fraction de seconde, il tombe à terre, une douleur atroce à la mâchoire. Un des trois patients vient de lui porter un coup de poing violent au visage. Pris en charge sur place, des soins lui ont été prodigués sur place. Il s’en sortira avec quelques points de suture. Selon le quotidien ‘’El Bilad ‘’qui rapporte l’information, le forcené a difficilement pu être arrêté par les forces de l’ordre et conduit au poste. Auditionné, il a été présenté aux autorités judiciaires.