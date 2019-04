CONSTANTINE : Gaïd Salah aujourd’hui, à la 5e Région militaire

Le Général de Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire effectue, à partir d’aujourd’hui, 29 avril et ce pour 2 jours, une visite de travail et d’inspection à la 5ème Région militaire à Constantine, a indiqué ce dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. Lors de cette visite, Gaïd Salah supervisera "un exercice tactique avec munitions réelles visant le contrôle de la 2e phase de la préparation au combat. Il tiendra une réunion d’orientation avec les cadres et les personnels de la 5ème Région militaire", ajoute le communiqué. Mais au delà de l'aspect technique de cette visite, l'opinion publique attendra le traditionnel discours du chef d'Etat-major de l'Armée où il a pris l'habitude d'émettre des messages politiques par rapport à la situation du pays, à l'ombre du mouvement populaire et les attentes de la rue qui a marqué, vendredi passé , son dixième acte , depuis le 22 février passé.