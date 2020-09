CONSTANTINE : Deux nouveaux chefs de Daïra installés dans leurs fonctions

Deux nouveaux chefs de Daïras désignés dans la wilaya de Constantine, dans le cadre du récent mouvement partiel opéré par le Président de la République dans ce corps de l’administration, ont été officiellement installés, samedi, dans leurs fonctions. Il s’agit de l’ex-chef de Daïra de Laghouat, Abdelwaheb Berkane et l’ex-chef de daïra de Larbaâ Nath Irathen (wilaya de Tizi Ouzou), Hamid Khalfaoui respectivement mutés aux Daïras d’Ain Abid et d’El Khroub. Présidant les cérémonies de leur installation au nom du chef de l’exécutif local, le Secrétaire général de la wilaya de Constantine, Said Akhrouf a révélé les grands axes de la feuille de route tracée par le wali dans chacune de ces deux daïras. Il a exhorté, à cet effet, les deux chefs de daïras fraîchement nommés à "suivre impérativement l'ensemble des projets de développement en cours de réalisation, notamment ceux relevant du secteur de l’habitat, appelant aussi bien ces deux responsables que les membres des assemblées populaires communales concernées à rester accessibles et à l’écoute des préoccupations des citoyens. Mettant en avant le rôle prépondérant du citoyen dans l’impulsion du développement local, le Secrétaire général de la wilaya de Constantine a souligné l’importance d’organiser des rencontres périodiques avec les représentants de la société civile et du mouvement associatif pour travailler, côte à côte, à l'effet de répondre aux préoccupations soulevées par la population. Il a également affirmé que le développement des zones d’ombre figure parmi les missions "prioritaires" inscrites dans le plan d’action des chefs de Daïras, notamment en ce qui concerne l’amélioration de l'approvisionnement en eau potable, la réalisation du réseau d’assainissement et le raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz.