CONSTANTINE : Démantèlement d’une bande spécialisée dans les agressions

Une bande de criminels, composée de huit (8) personnes, spécialisée dans l’agression de citoyens sous la menace, a été démantelée par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’El Khroub (Constantine), a indiqué le groupement territorial de ce corps constitué. Cette opération, menée suite à un appel de détresse sur le numéro vert 1055, a permis de mettre hors état de nuire cette bande qui semait la terreur et était à l’origine de plusieurs affaires de trouble à l’ordre public, a-t-on indiqué de même source. L'intervention des éléments de la gendarmerie nationale a permis, dans un premier temps, d'arrêter 5 suspects en possession d’armes blanches, entre autres un fusil à pompe, des bâtons et un couteau, a-t-on ajouté. Les 3 autres membres de cette bande ont été appréhendés au terme d’une course poursuite menée par les gendarmes. Selon la même source, le chef de cette bande faisait l'objet d'une plainte déposée par des citoyens et l'un de ses assistants était activement recherché. Après l’achèvement des démarches judiciaires nécessaires, les mis en cause ont été traduits devant la justice, a conclu la même source.