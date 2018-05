CONSTANTINE : Découverte d’un âne dans un abattoir clandestin !

Les services de sécurité de la wilaya de Constantine ont découvert, un abattoir illicite qui écoulait ses viandes à travers plusieurs communes de la wilaya. Les services de sécurité ont notamment découvert un âne à l’intérieur de cet abattoir. En plus des conditions d’hygiène déplorables dans ce lieu, les services de sécurité ont également découvert que ledit abattoir écoulait des viandes de vaches et de brebis, en contradiction avec les lois qui régissent ce genre de lieu. Selon ce qu’a indiqué la sûreté de la même wilaya, un âne vivant a également été découvert sur les lieux. L’animal était probablement destiné à être abattu et sa viande écoulée comme étant de la viande bovine. Les services de sécurité ont ouvert une enquête suite à cette découverte et ont annoncé la saisie des viandes vendues par cet abattoir à plusieurs boucheries de la wilaya. À noter que depuis quelques années, les découvertes de viandes d’ânes écoulées comme étant de la viande bovine se sont multipliée, notamment au cours du mois de Ramadhan qui connaît une forte demande sur les viandes de différents types.