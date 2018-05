CONSTANTINE : Découverte d’un abattoir pour vaches malades et mulets !

Un abattoir clandestin situé dans la nouvelle ville d’Ali Mendjli a été découvert écoulant de la viande non contrôlée aux boucheries de la ville. Une pratique dangereuse et illégale, et la quantité de viande écoulée et impropre à la consommation est énorme : pas moins de 3 tonnes. Parmi la dizaine de vaches n'ayant pas subi de contrôle sanitaire, une de ces bovins, était atteinte de tuberculose, selon le chargé de la communication de la sûreté de wilaya. Aussi, lors de cette même intervention, il a été comptabilisé 50 peaux de vaches. Mais le pire est d'avoir trouvé parmi les têtes d'une dizaine de vaches, la tête d’un mulet ! Huit personnes ont été arrêtées, trois boucheries qui s’approvisionnaient auprès de cet abattoir clandestin ont été fermées et des quantités importantes d’abats ont été saisies. Une enquête a été diligentée par les services de sécurité, pour apporter un plus d’éclairages à ce sujet.