CONSTANTINE : Attribution "prochaine" de 100 aides à l’habitat rural

Pas moins de 100 aides financières à l’habitat rural seront attribuées "au titre de l’année 2021" aux habitants de la localité d’El Djedour (Sud Ouest de la commune de Constantine), classée zone d’ombre, a annoncé, lundi le chef de l’exécutif local, Ahmed Abdelhafid Saci. "Ce quota de 100 aides financières qui sera attribué dés 2021, sur un total de 230 demandes similaires œuvre à répondre à une des préoccupations des citoyens d’El Djedour" , a précisé le wali lors d’une sortie de terrain dans cette région. Il a dans ce sens relevé que le reste des demandes (130) sera inscrit dans les programmes de logements sociaux qui seront réalisés dans cette zone "dans la mesure de la disponibilité des poches foncières". Par ailleurs, le même responsable s’est engagé à inscrire et lancer plusieurs projets relevant de différents secteurs dans cette agglomération enclavée, entre autres, l’entretien des routes, la réhabilitation du système d’approvisionnement en eau potable (AEP) et la rénovation du réseau d’assainissement. En sus de la prévision de nombreuses opérations de viabilisation et d’aménagement urbain, le wali de Constantine a instruit les responsables concernés à l’effet de renforcer les moyens de transports et la dotation des établissements éducatifs de cantines scolaires. A noter que la localité d’El Djedour (distante de 15 km du chef -lieu de wilaya) compte plus de 1.200 habitants, dont près de 500 citoyens résidant au village Bounefa.