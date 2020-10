CONSTANTINE : Attribution de 881 logements publics locatifs

Une opération de remise des clés de 881 Logements publics locatifs (LPL), réalisés à l’extension Ouest de la nouvelle circonscription administrative, Ali Mendjeli (Constantine) a été lancée, en présence des autorités civile et militaire. "La remise des clés de ce quota, destiné aux demandeurs de logements de la commune de Constantine, intervient après l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur et la réalisation des commodités nécessaires dans le souci d’assurer un meilleur cadre de vie pour les bénéficiaires", a indiqué le chef de l’exécutif local, Ahmed Abelhafid Saci, lors de la cérémonie de remise des clés organisée à la maison de la culture Malek Haddad de Constantine, à l’occasion de la Journée nationale de l'émigration, commémorant le 59e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. Le même responsable a révélé qu’un autre lot de 700 logements promotionnels aidés (LPA) sera distribué "en novembre prochain" en sus de l’attribution de 2.020 logements publics locatifs (LPL) "au cours du premier trimestre de l’année 2021". Le wali, a, par ailleurs, assuré que les listes des bénéficiaires des 1.500 logements LPL, réalisés dans la commune d’El Khroub, seront affichées "avant la fin de l’année en cours". Aussi, les travaux d’aménagement extérieur de 4.000 logements publics locatifs (LPL), réalisés dans la ville d’Ali Mendjeli, seront lancés "incessamment", a affirmé le même responsable soulignant que ce projet sera livré "à la fin du premier semestre de l’année 2021". A noter que cette opération de remise des clés a été marquée par une cérémonie en l’honneur des familles de Chouhada, de Moudjahidine et des membres de la garde communale.