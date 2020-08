CONSTANTINE : Arrestation de trois malfaiteurs à El Khroub

Dans un communiqué rendu public, la Sûreté de la wilaya de Constantine a annoncé l’arrestation, après plusieurs jours d’investigations, des trois malfaiteurs et repris de justice, ayant menacé, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un citoyen avec des armes blanches, après lui avoir volé ses papiers. En effet, les faits se sont déroulés au niveau de la ville de Massinissa, dans la daïra d’El Khroub, la victime, réclamant ses papiers, s’était faite encercler par les trois agresseurs dont l’un la menaçait avec une épée. La même source affirme que l’accusé principal se déplaçait d’un quartier à un autre en vue de fuir la police. Les éléments de la police ont dressé un dispositif sécuritaire hermétique afin de coincer le principal mis en cause dans l’un des quartiers de la localité. Ses deux complices ont également été interpellés selon la même source. Les mis en cause, âgés de 19 à 25 ans, avaient en leur possession des armes blanches dont celle avec laquelle la victime a été menacée. La vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité l’émoi des habitants de Constantine et d’ailleurs. Grâce aux nombreux partages de la vidéo de l’agression, les citoyens ont pu dénoncer les agresseurs. Les mis en cause ont comparu devant la justice, qui statuera prochainement sur cette affaire.