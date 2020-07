CONSTANTINE : Arrestation de l'auteur d'une vidéo attentatoire à l’EHU

Les services de Sûreté de la wilaya de Constantine ont arrêté l'auteur d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant des "cercueils à l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) de Constantine qui renfermeraient des corps exposées au soleil", a-t-on appris auprès de ce corps sécuritaire. Présenté à la justice pour "publication et diffusion d'informations tendancieuses susceptibles de porter atteinte à l’ordre public par l'usage d'un réseau social", l'auteur de la vidéo a été placé sous mandat de dépôt. La direction générale de l’EHU de Constantine a affirmé dans un communiqué que l'enquête menée a permis de démontrer que le seul but de la vidéo était de porter atteinte à l’établissement et de désinformer l’opinion publique, soulignant que l'auteur de la vidéo a tenté par son geste d’amener les proches des concernés à s’attrouper à l’intérieur de l’établissement. Les cercueils étaient bel et bien vides et entreposés à la cour du service en vue de leur utilisation en cas de besoin, a ajouté la même source. Tout en rappelant le dépôt d'une plainte auprès des services de la Sûreté, la DG de l’EHU a dénoncé la campagne dont il fait l’objet sur le réseau social, a conclu le communiqué.