CONSTANTINE : 1 mort et 65 blessés après le renversement de 2 bus

Sur le chemin du retour, deux bus se sont renversés après avoir dérapé sur la chaussée devenue glissante à la suite des chutes de pluies orageuses qui se sont abattues sur la région de Constantine en cette fin d’après-midi du vendredi 3 août 2018. L’accident tragique, où l’on a enregistré une victime décédée suite au dérapage et au renversement d’un bus, en l’occurrence le conducteur du bus, âgée de 43 ans, est survenu à 18 h 31mn, sur l’autoroute Est/Ouest, près de l’échangeur de la nouvelle ville Ali-Mendjeli 3, en allant vers Aïn Smara. L’accident en question a fait également 31 blessés, dont 27 transportés par des particuliers (avant l’arrivée des secours) et 4 autres par les agents de la Protection civile qui ont mobilisé les moyens de l’unité principale Benattallah Med Cherif et l’unité de secteur de Aïn S’mara, pour porter aide et assistance aux victimes de cet accident tragique, indique un communiqué de la Protection civile. Le corps de la victime décédée a été transporté vers la morgue de l’hôpital d’Ali-mendjeli, qui recevra aussi les blessés, souffrant de douleurs dans différentes parties de leurs corps, pour de plus amples soins. Presque en même temps, soit à 18 16 mn, un autre accident similaire, dérapage suivi du renversement d’un bus, enregistré sur la RN 3, route de Batna / Constantine, a fait 34 blessés. Les passagers étaient de retour d’une journée d’excursion au bord de la mer à Collo, et devaient regagner leurs domiciles à Aïn Abid. 25 blessés ont été transportés vers le CHUC après avoir reçu les premiers soins sur place, prodigués par les agents de la Protection civile de l’unité secondaire Sissaoui Slimane et les deux centres avancés, Bab El Kantara et Guettouche El djemai, alors que 9 autres blessés en situation critique ont été transportés vers le service des urgences du même hôpital.