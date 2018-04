CONSTANTINE : 1 mort et 50 blessés après un match

Un supporter du MC Alger aurait été tué et une cinquantaine d’autres blessés dans des affrontements qui ont opposé ce vendredi après-midi des fans du club algérois aux supporters du CS Constantine au stade Hamlaoui. Selon le journal arabophone ‘’Ennahar’’, les affrontements qui ont éclaté le vendredi dernier, en après-midi, au stade Hamlaoui de Constantine lors du match des 1/2 finale de la coupe d’Algérie ayant opposé le MC Alger à la JS Kabylie auraient fait un mort parmi les fans du club algérois. La même source indique également que deux supporters du MC Alger se trouveraient au service de réanimation de l’hôpital Ibn Badis de Constantine, tandis que le nombre de blessés légers s’élèverait à 49. Pour rappel, ces affrontements ont éclaté entre les supporters du MC Alger et ceux du club local du CS Constantine suite à des provocations de la part des fans du club algérois, a constaté également ‘’Observ’Algérie’’ sur les lieux plus tôt dans la journée du vendredi dernier.