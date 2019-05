CONSPIRATION DE LA FRANCE DANS LA REGION DE KABYLIE : Abderrazak Mokri accusé d’anti-kabylisme

« J’ai été attaqué de deux parties extrémistes dont les interprétations faites de mon post sont contradictoires. Ce qui indique que nous vivons dans une phase de conflits, organisée et planifiée par des planificateurs et adoptée par des gens simples et naïfs (…) », a écrit Abderrazak Mokri sur sa page Facebook. « Ces interprétations contradictoires sont toutes fausses, amplifiées et préméditées dans le but de créer des conflits. Et nous expliquerons davantage le sujet sur une chaîne de télévision ce jour, si Dieu le veut. Ce qui est à même de mettre fin de façon catégorique à ces agitations et dévoilera leurs auteurs », a-t-il ajouté. Mardi, dans un post, Abderrazak Mokri, se référant à une émission diffusée par la chaîne de télévision El Bilad, a indiqué que celle-ci donne « une image claire et précise de la conspiration de la France dans la région de Kabylie, ce qui explique nombre de phénomènes que nous observons aujourd’hui ». « J’ai suivi une émission merveilleuse sur la chaîne de télévision El Bilad, diffusée dans le cadre de la série « histoire en direct ». Elle donne une image des crimes commis par la France dès le début de la colonisation. Je conseille ceux qui aiment la France de la suivre, elle sera sur Youtube », avait-il écrit. Avant d’ajouter : « Elle donne une image claire et précise de la conspiration de la France dans la région de Kabylie, ce qui explique nombre de phénomènes que nous observons aujourd’hui ». Une sortie interprétée comme une tentative de diviser les Algériens et de nuire au mouvement populaire d’autant que Mokri est en difficulté à cause de sa rencontre secrète avec Saïd Bouteflika.