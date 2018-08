CONSOMMATION DE FRUITS ET LEGUMES EN ALGERIE : Le ministre de l’agriculture rassure

Le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, rassure les citoyens sur la qualité des fruits et légumes produits en Algérie, qui sont indemnes et invite les consommateurs à observer les conditions d’hygiène requises, à savoir, le lavage des fruits et légumes avant leur consommation. Il y a lieu de préciser que l’eau d’irrigation absorbée par les plantes ne représente pas de danger pour les productions agricoles et que les fruits et les légumes ne constituent pas un milieu ambiant d’évolution du vibrion cholérique. Par ailleurs, les services du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural, à travers les directions des services agricoles des wilayas, sont mobilisés aux niveaux central et local pour assurer un suivi rigoureux de la situation. S’agissant des cas isolés et avérés d’irrigation illicite par les eaux usées brutes, il y a lieu de rappeler que les services compétents des secteurs concernés au niveau local, ont de tout temps réprimé ce genre de pratique et appliqué les mesures qui s’imposent, en l’occurrence, les poursuites judiciaires, les saisies des équipements d’irrigation et la destruction systématique des cultures.