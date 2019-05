CONSOMMATION DE DROGUE AU RAMADHAN : 4 locaux inspectés et 4 individus arrêtés

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sécurité durant le mois sacré du Ramadan, la sureté de wilaya de Mostaganem a tracé un plan de sécurité pour contrer tout imprévisible pouvant nuire à ce mois sacré, par le renforcement de la surveillance des locaux commerciaux (salons de thé et fast-foods), notamment en ce qui concerne la commercialisation de comprimés de psychotropes et de drogue . En effet, les forces de police près de la police générale et de l’organisation relevant de la sureté de wilaya ont entamé tard dans la nuit du 09-05-2019, une opération de contrôle et de surveillance, qui a ciblé certains locaux et salons de thé , situés au niveau de la Salamandre , fréquentés par des mineurs et des dealers , pour consommer de la "chicha" et de la drogue. L'opération a permis de surveiller 04 locaux, dont des salons de thé et des fast-foods. Cependant, les services de police ont découvert au niveau du premier local, deux cigarettes enveloppées de drogue en plus d’un comprimé de psychotrope de type domino, qui étaient en possession de 3 individus dont une personne activement recherchée pour vol de l'intérieur d'un domicile. Au niveau du deuxième local, les policiers ont découvert une arme blanche prohibée de type "Okabi" en possession d'une cliente, en plus de trois mineurs à l'intérieur de ce local en train de consommer la "chicha". Dans le 3ème local, les mêmes services ont aperçu des mineurs des deux sexes, alors que ce local ne répond pas aux normes et aux conditions de santé et d’hygiène, vu qu’il n’est pas aéré afin de dégager les émanations de cigarettes et de la chicha. Dans le quatrième local, les mêmes services ont découvert en possession d’un client, âgé de 25 ans, deux comprimés de psychotropes en plus d’un morceau de drogue. Les personnes arrêtées ont été transférées au siège de la 4ème sureté urbaine afin de pouvoir engager une procédure judiciaire à leur encontre, suite à laquelle , ils vont être présentés devant le parquet, tandis que les propriétaires des locaux ont été convoqués pour avoir exercé une activité commerciale en dehors du registre du commerce, en plus de créer des locaux pour faciliter la consommation de drogue et de comprimés de psychotropes