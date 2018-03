CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES : L’Algérie dans le top 5 des pays les plus consommateurs

La consommation mondiale d’antibiotiques a augmenté de 65% entre 2000 et 2015, elle est passée de 21,1 milliards de doses quotidiennes déterminées en 2000 à 34,8 milliards en 2015 dans 76 pays dans le monde. A cet égard, une étude publiée le lundi dernier dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), a révélé que le niveau de consommation d’antibiotiques a particulièrement augmenté dans les pays à revenu intermédiaire ou faible. L’Algérie a été citée parmi le top 5 des pays dans le monde, à coté de la Tunisie, la Turquie, et la Romanie où le taux de consommation d’antibiotiques a été le plus élevé en 2015. Un chercheur du centre for Disease Dynamic, Economic & Policy, explique, à cet effet que cette augmentation est la preuve à la fois d’un ‘’meilleur accès à des médicaments nécessaires dans ces pays’’ mais aussi la présence de ‘’ beaucoup de maladie qui peuvent être traitées efficacement avec des antibiotique ».Il ajoute, en outre, que l’accès a des antibiotique ne fait qu’augmenter leur consommation, ce qui entraînera une meilleure résistance des bactéries à ces antibiotiques, chose qui a causé la mort de 700.000 morts dans le monde. Les chercheurs tirent, donc, la sonnette d’alarme pour l’avenir et pensent que éliminer cette utilisation inutile devrait être une priorité pour ces 76 pays, car la résistance aux antibiotiques pourrait causer dix millions de décès par an d’ici à 2050, rapporte une autre étude britannique.