CONSERVATION FONCIERE DE MOSTAGANEM : Plus de 230.000 livrets fonciers déjà élaborés

En effet, la Conservatrice foncière de la wilaya a révélé que l’achèvement de l’opération de la numérisation du registre foncier par la saisie informatisée de plus de 230.000 livrets fonciers apprend-on. La Conservation foncière a achevé l’opération de numérisation au niveau de la wilaya avec un taux de réalisation à 100%. Il a été développé à cet effet 234.915 livrets fonciers. Elle a mis en évidence, l’importance de l’avancement de l’opération du cadastre des deux zones rurales et urbaines pour déterminer l’état légal du foncier qui a recensé 150.000 biens immobiliers relevant du secteur privé. La directrice a précisé dans ce sens l’importance de l’opération de conservation de l’archive du foncier à travers les collectivités locales de la wilaya. Celle-ci permettra le traitement des différentes situations. Concernant, les biens immobiliers privés, il a été enregistré 95.659 au niveau rural et 50.563 en zone urbaine. Tous ces biens immobiliers détermineront les propriétaires à travers la numérisation du foncier au niveau de la conservation du foncier. Celle ci délivrera le livret foncier qui est l’une des préoccupations des propriétaires.