CONSEILS DE CLASSE : Les mentions avertissements et blâmes interdites

La ministre de l’Education nationale interdit aux enseignants d’infliger des sanctions aux élèves lors des conseils de classe. Les mentions avertissement et blâme sont désormais à bannir sur les bulletins trimestriels des élèves, selon une instruction du ministère de l’Education nationale qui interdit des mentions outre que excellent, félicitation, encouragement et tableau d’honneur. Les enseignants doivent se contenter de décerner des observations pour les élèves n’ayant pas le profil pour ces mentions. En effet Les enseignants sont sommés de rester positifs dans leurs appréciations des élèves. L’instruction ministérielle numéro 68 publiée le 12 juillet 2018 relative aux conseils des classes dans les cycles moyen et secondaire interdit formellement aux enseignants de noter sur le bulletin d’un élève la mention avertissement ou blâme. Précisant que concernant les élèves n’ayant pas le profil d’obtenir les mentions citées, l’enseignant doit donner des appréciations ou des observations leur permettant d’améliorer leur niveau. Une énième aberration, selon les syndicats.